Канцлер Германии осудил высказывание лидера Палестины Аббаса о "50 Холокостах"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Канцлер Германии заявил в среду, что ему "отвратительны возмутительные высказывания", сделанные лидером Палестины Махмудом Аббасом в Берлине, в которых Израиль обвиняется в совершении "50 Холокостов" против палестинцев за эти годы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Заявление канцлера Германии Олафа Шольца появилось на следующий день после того, как Аббас отказался осудить смертоносное нападение палестинских боевиков на израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Аббас возразил, сказав, что может указать на "50 Холокостов" Израиля.
"Меня возмущают высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация уникальности Холокоста недопустима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста".
Стоя рядом с Шольцем на пресс-конференции во вторник, Аббас недвусмысленно употребил в своем ответе слово "Голокост", вызвав гримасу у канцлера Германии. Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания единственного в своем роде преступления нацистов по поводу убийства 6 миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.
Хотя Шольц ранее отверг описание палестинским лидером обращения Израиля с палестинцами как "апартеида", он не сразу упрекнул Аббаса за использование термина "Холокост".
Аббас сказал, что "с 1947 года по сегодняшний день Израиль совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских селах".
"Пятьдесят убийств. Пятьдесят Холокостов", - добавил он.
Шольца критиковали как в Германии, так и в Израиле за то, что он не отверг комментарии Аббаса сразу на пресс-конференции, которую он провел с ним во вторник вечером в канцелярии.
Представитель Шольца сообщил журналистам, что в среду его офис вызвал главу палестинской миссии в Берлине.
Советник канцлера по внешней политике и политике безопасности сообщил, что Шольц ожидает, что президент Палестины "признает уникальность Холокоста безо всяких оговорок", сказал Штеффен Хебестрайт.
"Его вчерашняя ошибка бросает тень на отношения Германии с Палестинской автономией", - сказал Хебестрайт, имея в виду комментарии Аббаса. Он добавил, что Шольц договорился о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Лапидом на четверг, чтобы иметь возможность прямо поговорить с ним и об этом инциденте.
Замечания Аббаса вызвали резкое осуждение со стороны лидеров всего политического спектра Израиля. Исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид назвал комментарии "не только моральным позором, но и ужасной ложью".
Дополнение
Замечания прозвучали за несколько недель до запланированного празднования 50-й годовщины теракта в Мюнхене, во время которого палестинские боевики убили 11 членов израильской олимпийской сборной. Родственники убитых израильских спортсменов заявили, что планируют бойкотировать церемонию после того, как не смогли добиться согласия о большей компенсации от правительства Германии.
Добавим
Во время Третьего рейха немцы и их приспешники убили 6 миллионов евреев по всей Европе.