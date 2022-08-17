Канцлер Германии осудил высказывание лидера Палестины Аббаса о "50 Холокостах"

Детали

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца появилось на следующий день после того, как Аббас отказался осудить смертоносное нападение палестинских боевиков на израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Аббас возразил, сказав, что может указать на "50 Холокостов" Израиля.

"Меня возмущают высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация уникальности Холокоста недопустима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста".

Стоя рядом с Шольцем на пресс-конференции во вторник, Аббас недвусмысленно употребил в своем ответе слово "Голокост", вызвав гримасу у канцлера Германии. Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания единственного в своем роде преступления нацистов по поводу убийства 6 миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.

Хотя Шольц ранее отверг описание палестинским лидером обращения Израиля с палестинцами как "апартеида", он не сразу упрекнул Аббаса за использование термина "Холокост".

Аббас сказал, что "с 1947 года по сегодняшний день Израиль совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских селах".

"Пятьдесят убийств. Пятьдесят Холокостов", - добавил он.

Шольца критиковали как в Германии, так и в Израиле за то, что он не отверг комментарии Аббаса сразу на пресс-конференции, которую он провел с ним во вторник вечером в канцелярии.

Представитель Шольца сообщил журналистам, что в среду его офис вызвал главу палестинской миссии в Берлине.

Советник канцлера по внешней политике и политике безопасности сообщил, что Шольц ожидает, что президент Палестины "признает уникальность Холокоста безо всяких оговорок", сказал Штеффен Хебестрайт.

"Его вчерашняя ошибка бросает тень на отношения Германии с Палестинской автономией", - сказал Хебестрайт, имея в виду комментарии Аббаса. Он добавил, что Шольц договорился о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Лапидом на четверг, чтобы иметь возможность прямо поговорить с ним и об этом инциденте.

Замечания Аббаса вызвали резкое осуждение со стороны лидеров всего политического спектра Израиля. Исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид назвал комментарии "не только моральным позором, но и ужасной ложью".

Дополнение

Замечания прозвучали за несколько недель до запланированного празднования 50-й годовщины теракта в Мюнхене, во время которого палестинские боевики убили 11 членов израильской олимпийской сборной. Родственники убитых израильских спортсменов заявили, что планируют бойкотировать церемонию после того, как не смогли добиться согласия о большей компенсации от правительства Германии.

Добавим

Во время Третьего рейха немцы и их приспешники убили 6 миллионов евреев по всей Европе.