Канцлер Германии осудил высказывание лидера Палестины Аббаса о "50 Холокостах"

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15794 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 49986 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93907 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128723 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 127249 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278930 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135680 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122901 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 379538 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84379 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 14193 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 9252 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 7080 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 12476 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 11661 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278930 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 301064 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 379538 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355761 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401753 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 50 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80563 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114123 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133704 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172507 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Канцлер Германии осудил высказывание лидера Палестины Аббаса о "50 Холокостах"

Киев • УНН

 • 217131 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Канцлер Германии заявил в среду, что ему "отвратительны возмутительные высказывания", сделанные лидером Палестины Махмудом Аббасом в Берлине, в которых Израиль обвиняется в совершении "50 Холокостов" против палестинцев за эти годы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Канцлер Германии осудил высказывание лидера Палестины Аббаса о "50 Холокостах"

Детали

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца появилось на следующий день после того, как Аббас отказался осудить смертоносное нападение палестинских боевиков на израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Аббас возразил, сказав, что может указать на "50 Холокостов" Израиля.

"Меня возмущают высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация уникальности Холокоста недопустима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста".

Стоя рядом с Шольцем на пресс-конференции во вторник, Аббас недвусмысленно употребил в своем ответе слово "Голокост", вызвав гримасу у канцлера Германии. Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания единственного в своем роде преступления нацистов по поводу убийства 6 миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.

Хотя Шольц ранее отверг описание палестинским лидером обращения Израиля с палестинцами как "апартеида", он не сразу упрекнул Аббаса за использование термина "Холокост".

Аббас сказал, что "с 1947 года по сегодняшний день Израиль совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских селах".

"Пятьдесят убийств. Пятьдесят Холокостов", - добавил он.

Шольца критиковали как в Германии, так и в Израиле за то, что он не отверг комментарии Аббаса сразу на пресс-конференции, которую он провел с ним во вторник вечером в канцелярии.

Представитель Шольца сообщил журналистам, что в среду его офис вызвал главу палестинской миссии в Берлине.

Советник канцлера по внешней политике и политике безопасности сообщил, что Шольц ожидает, что президент Палестины "признает уникальность Холокоста безо всяких оговорок", сказал Штеффен Хебестрайт.

"Его вчерашняя ошибка бросает тень на отношения Германии с Палестинской автономией", - сказал Хебестрайт, имея в виду комментарии Аббаса. Он добавил, что Шольц договорился о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Лапидом на четверг, чтобы иметь возможность прямо поговорить с ним и об этом инциденте.

Замечания Аббаса вызвали резкое осуждение со стороны лидеров всего политического спектра Израиля. Исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид назвал комментарии "не только моральным позором, но и ужасной ложью".

Дополнение

Замечания прозвучали за несколько недель до запланированного празднования 50-й годовщины теракта в Мюнхене, во время которого палестинские боевики убили 11 членов израильской олимпийской сборной. Родственники убитых израильских спортсменов заявили, что планируют бойкотировать церемонию после того, как не смогли добиться согласия о большей компенсации от правительства Германии.

Добавим

Во время Третьего рейха немцы и их приспешники убили 6 миллионов евреев по всей Европе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81