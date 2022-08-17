Канцлер Німеччини засудив висловлювання лідера Палестини Аббаса про "50 Голокостів"

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Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца з'явилася наступного дня після того, як Аббас відмовився засудити смертоносний напад палестинських бойовиків на ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх 1972 року у Мюнхені. Натомість Аббас заперечив, сказавши, що може вказати на "50 Голокостів" Ізраїлю.

"Мене обурюють висловлювання президента Палестини Махмуда Аббаса. Для нас, німців, зокрема, будь-яка релятивізація унікальності Голокосту неприпустима та неприйнятна. Я засуджую будь-які спроби заперечувати злочини Голокосту".

Стоячи поряд із Шольцем на пресконференції у вівторок, Аббас недвозначно вжив у своїй відповіді слово "Голокост", викликавши гримасу у канцлера Німеччини. Німеччина давно стверджує, що цей термін слід використовувати лише для опису єдиного у своєму роді злочину нацистів щодо вбивства 6 мільйонів євреїв до та під час Другої світової війни.

Хоча Шольц раніше відкинув опис палестинським лідером поводження Ізраїлю з палестинцями як "апартеїду", він не одразу дорікнув Аббасу за використання терміну "Голокост".

Аббас сказав, що "з 1947 року до сьогодні Ізраїль скоїв 50 масових вбивств у 50 палестинських селах".

"П'ятдесят убивств. П'ятдесят Голокостів", - додав він.

Шольца критикували як у Німеччині, так і в Ізраїлі за те, що він не відкинув коментарі Аббаса одразу на пресконференції, яку він провів із ним у вівторок увечері у канцелярії.

Представник Шольца повідомив журналістам, що у середу його офіс викликав голову палестинської місії у Берліні.

Радник канцлера із зовнішньої політики та політики безпеки повідомив, що Шольц очікує, що президент Палестини "визнає унікальність Голокосту без жодних застережень", сказав Штеффен Хебестрайт.

"Його вчорашня помилка кидає тінь на відносини Німеччини з Палестинською автономією", - сказав Хебестрайт, маючи на увазі коментарі Аббаса. Він додав, що Шольц домовився про телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Лапідом на четвер, щоб мати можливість прямо поговорити з ним і про цей інцидент.

Зауваження Аббаса викликали різкий засуд із боку лідерів усього політичного спектру Ізраїлю. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Яїр Лапід назвав коментарі "не лише моральною ганьбою, а й жахливою брехнею".

Доповнення

Зауваження пролунали за кілька тижнів до запланованого святкування 50-х роковин теракту в Мюнхені, під час якого палестинські бойовики вбили 11 членів ізраїльської олімпійської збірної. Родичі вбитих ізраїльських спортсменів заявили, що планують бойкотувати церемонію після того, як не змогли досягти згоди про більшу компенсацію від уряду Німеччини.

Додамо

Під час Третього рейху німці та їхні поплічники вбили 6 мільйонів євреїв по всій Європі.