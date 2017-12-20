Канцлер Германии признала ошибки на годовщину терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что власть допустила ошибки в результате атаки на прошлогоднем рождественской ярмарке в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Политик приняла участие в церемонии открытия мемориала на площади Брайтшайдеплац в Берлине, находящийся на месте теракта. Во время чествования погибших, канцлер заявила, что пришло время “исправить допущенные ошибки”.
“Не только для того, чтобы гарантировать безопасность, но и чтобы дать возможность тем, кто пострадал или потерял своих близких, вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни”, — добавила Меркель.
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За несколько дней до этого, в статье в газете Tagesspiegel министр юстиции Германии Хайко Маас признал, что страна была “недостаточно готова” к такому нападению.
“За это мы можем только извиниться перед жертвами и их родственниками”, — написал он и предложил создать правительственную комиссию, которая улучшит связь между правительством и пострадавшими. Маас призвал к изменениям в законодательстве, которые позволят жертвам получать медицинские услуги и компенсации несмотря на их гражданство.
Напоминаем, канцлер ФРГ при формировании нового коалиционного правительства назначила нового советника по внешнеполитическим и без пековых вопросов.