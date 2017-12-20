Канцлер Німеччини визнала помилки на річницю терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що влада припустилася помилок через атаку на минулорічному різдвяному ярмарку в Берліні, жертвами якого стали 12 людей, це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.
Політик взяла участь у церемонії відкриття меморіалу на площі Брайтшайдеплац у Берліні, що знаходиться на місці теракту.
Під час вшанування загиблих, канцлер заявила, що настав час “виправити припущені помилки”.
“Не лише для того, щоб гарантувати безпеку, а й щоб дати можливість тим, хто постраждав або втратив своїх близьких, повернутися, наскільки це можливо, до нормального життя”, — додала Меркель.
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За декілька днів до цього, у статті в газеті Tagesspiegel міністр юстиції Німеччини Хайко Маас визнав, що країна була “недостатньо готова” до такого нападу.
“За це ми можемо лише вибачитися перед жертвами та їхніми родичами”, — написав він та запропонував створити урядову комісію, яка поліпшить зв’язок між урядом та постраждалими. Маас закликав до змін в законодавстві, які дозволять жертвам отримувати медичні послуги і компенсації попри їхнє громадянство.
Нагадуємо, канцлер ФРН під час формування нового коаліційного уряду призначила нового радника з зовнішньополітичних та без пекових питань.