Канцлер Німеччини визнала помилки на річницю терактів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що влада припустилася помилок через атаку на минулорічному різдвяному ярмарку в Берліні, жертвами якого стали 12 людей, це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.