Канцлер Германии Шольц собирается в ближайшее время поговорить с путиным

Детали

Выступая в Нюрнберге, Шольц сказал, что в прошлом разговаривал с путиным по телефону.

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", - сказал он.

"Неразумно заставлять Украину одобрять и принимать рейд, совершенный путиным, и то, что части Украины просто так стали российскими", - добавил Шольц, заявив, что будет работать над тем, чтобы НАТО не было втянуто в войну.

Дополнение

Шольц еще в мае предполагал возобновление личного контакта с путиным.

Как сообщалось, вскоре Шольц, Макрон и Дуда обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины.