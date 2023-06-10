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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Канцлер Германии Шольц собирается в ближайшее время поговорить с путиным

Киев • УНН

 • 321853 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что планирует вскоре поговорить с президентом россии владимиром путиным по телефону, чтобы призвать его вывести российские войска из Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Канцлер Германии Шольц собирается в ближайшее время поговорить с путиным

Детали

Выступая в Нюрнберге, Шольц сказал, что в прошлом разговаривал с путиным по телефону.

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время", - сказал он.

"Неразумно заставлять Украину одобрять и принимать рейд, совершенный путиным, и то, что части Украины просто так стали российскими", - добавил Шольц, заявив, что будет работать над тем, чтобы НАТО не было втянуто в войну.

Дополнение

Шольц еще в мае предполагал возобновление личного контакта с путиным.

Как сообщалось, вскоре Шольц, Макрон и Дуда обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины.

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