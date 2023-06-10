Канцлер Німеччини Шольц збирається найближчим часом поговорити з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у суботу, що планує невдовзі поговорити з президентом росії володимиром путіним по телефону, щоб закликати його вивести російські війська з України, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Виступаючи у Нюрнберзі, Шольц сказав, що в минулому розмовляв із путіним телефоном.
"Я планую зробити це знову найближчим часом", - сказав він.
"Нерозумно змушувати Україну схвалювати і приймати рейд, здійснений путіним, і те, що частини України просто так стали російськими", - додав Шольц, заявивши, що працюватиме над тим, щоб НАТО не було втягнуто у війну.
Доповнення
Шольц ще в травні припускав відновлення особистого контакту з путіним.
Як повідомлялося, невдовзі Шольц, Макрон і Дуда обговорять у Парижі гарантії безпеки для України.