Шольц, Макрон і Дуда обговорять у Парижі гарантії безпеки для України - Politico

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Як пише видання, переговори будуть присвячені прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту НАТО в липні.

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"Минулого тижня Еммануель Макрон закликав надати Україні "сильні, конкретні та відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства (в НАТО. - ред.)", - пише видання.

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Водночас Politico зазначає, що Шольц був більш обережним, заявивши, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну".

Зі свого боку Польща закликала надати Україні сильні гарантії безпеки. У вівторок Анджей Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до Альянсу.

"Хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе вступити до Альянсу, доки вона перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розділилися в думках стосовно того, як вони мають реагувати на нинішнє прагнення України до членства в НАТО", - ідеться в матеріалі.

На думку французького дипломата, члени Альянсу мають надіслати росії потужний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, існує ризик того, що ми не досягнемо єдиної заяви, а це, вочевидь, було б найбільшим подарунком, який ми могли б зробити росії", - заявив на умовах анонімності дипломат.

Очікується, що президенти також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. А також, що варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.