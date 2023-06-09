Шольц, Макрон і Дуда обговорять у Парижі гарантії безпеки для України - Politico

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 11356 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 20241 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 53254 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 44907 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 49167 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115854 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181479 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 200333 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144251 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137885 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 47564 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 35023 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 16499 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 14441 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33466 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 11369 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33744 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 53280 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 200342 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 252134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4216 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4612 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20663 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25468 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41423 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шольц, Макрон і Дуда обговорять у Парижі гарантії безпеки для України - Politico

Київ • УНН

 • 303354 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка зустрінуться в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорять гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на французьких чиновників, пише УНН.

Шольц, Макрон і Дуда обговорять у Парижі гарантії безпеки для України - Politico

Деталі

Як пише видання, переговори будуть присвячені прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту НАТО в липні.

Цитата

"Минулого тижня Еммануель Макрон закликав надати Україні "сильні, конкретні та відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства (в НАТО. - ред.)", - пише видання.

Деталі

Водночас Politico зазначає, що Шольц був більш обережним, заявивши, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну".

Зі свого боку Польща закликала надати Україні сильні гарантії безпеки. У вівторок Анджей Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до Альянсу.

"Хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе вступити до Альянсу, доки вона перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розділилися в думках стосовно того, як вони мають реагувати на нинішнє прагнення України до членства в НАТО", - ідеться в матеріалі.

На думку французького дипломата, члени Альянсу мають надіслати росії потужний сигнал у той час, коли Україна починає контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, існує ризик того, що ми не досягнемо єдиної заяви, а це, вочевидь, було б найбільшим подарунком, який ми могли б зробити росії", - заявив на умовах анонімності дипломат.

Очікується, що президенти також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО має обговорити гарантії безпеки для Києва – Столтенберг

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться приєднання України до НАТО. А також, що варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16