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Шольц, Макрон и Дуда обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 303354 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудят гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников, пишет УНН.

Шольц, Макрон и Дуда обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины - Politico

Детали

Как пишет издание, переговоры будут посвящены стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников в преддверии саммита НАТО в июле.

Цитата

"На прошлой неделе Эммануэль Макрон призвал предоставить Украине "сильные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству (в НАТО. - ред.)", - пишет издание.

Детали

В то же время Politico отмечает, что Шольц был более осторожным, заявив, что основное внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как граждане, можем поддержать Украину".

Со своей стороны Польша призвала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Анджей Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс.

"Хотя существует широкое понимание того, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО разделились во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству в НАТО", - говорится в материале.

По мнению французского дипломата, члены Альянса должны послать россии мощный сигнал в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, существует риск того, что мы не достигнем единого заявления, а это, очевидно, было бы самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", - заявил на условиях анонимности дипломат.

Ожидается, что президенты также обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наконец стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет присоединение Украины к НАТО. А также, что стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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