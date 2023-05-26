Шольц припустив відновлення особистого контакту з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю німецькому Kölner Stadt-Anzeiger припустив відновлення діалогу з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
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"Минув деякий час з мого останнього телефонного дзвінка (президенту рф, - ред.). Але я маю намір знову поговорити з путіним у належний час", – сказав Шольц.
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Крім цього, канцлер відзначив, що умовою "справедливого миру" є виведення російських військових з території України.
"Однак росія повинна розуміти, що мова не може йти про якийсь холодний мир, при якому, наприклад, нинішня лінія фронту стає новим "кордоном" між росією та Україною. Це лише легітимізує пограбування путіна", - зауважив Шольц.
Зазначається, що він залишив відкритим питання, чи стосується це також Криму, окупованого росією з 2014 року. На запитання, чи стосується його умова півострова, він лише повторив свою заяву: "Виведення військ. Не нам формулювати, яких домовленостей хоче досягти Україна".
Шольц також ухилився від питання про те, чи слід скинути президента росії володимира путіна.
"Я не вірю в такі спекулятивні запитання. Зрештою, між урядами в москві та Києві має бути домовленість", – сказав Шольц.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на святкуванні 160-річчя правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Німеччини заявив, що глава в історії Європи закінчиться перемогою України та її вступом до ЄС.