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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц допустил возобновление личного контакта с путиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому Kölner Stadt-Anzeiger предположил возобновление диалога с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

Цитата

"Прошло некоторое время с моего последнего телефонного звонка (президенту рф, - ред.). Но я намерен снова поговорить с путиным в надлежащее время", – сказал Шольц.

Детали

Кроме этого, канцлер отметил, что условием "справедливого мира" является вывод российских военных с территории Украины.

"Однако россия должна понимать, что речь не может идти о каком-то холодном мире, при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между россией и Украиной. Это лишь легитимизирует ограбление путина", - отметил Шольц.

Отмечается, что он оставил открытым вопрос, касается ли это также Крыма, оккупированного россией с 2014 года. На вопрос, касается ли его условие полуострова, он лишь повторил свое заявление: "Вывод войск. Не нам формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина".

Шольц также уклонился от вопроса о том, следует ли свергнуть президента россии владимира путина.

"Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов, между правительствами в москве и Киеве должна быть договоренность", – сказал Шольц.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц на праздновании 160-летия правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Германии заявил, что глава в истории Европы закончится победой Украины и ее вступлением в ЕС.

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