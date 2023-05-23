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Олаф Шольц: "Війна путіна закінчиться членством України у ЄС"

Олаф Шольц: "Війна путіна закінчиться членством України у ЄС"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на святкуванні 160-річчя правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Німеччини заявив, що глава в історії Європи закінчиться перемогою України та її вступом до ЄС, пише УНН з посиланням на Welt.

Деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що росія не виграє війну проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту... закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко підтримувати Україну в війні. Адже саме завдяки "політиці розрядки" колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, відстоюємо всі ці принципи з глибокого переконання", - сказав він, натякаючи на внутрішні дебати всередині соціал-демократів про їхній курс щодо росії.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії вручення премії Карла Великого в німецькому місті Аахен, на якій був присутній Президент України Володимир Зеленський 14 травня заявив, що "по всій Європі війна закріпила одне чітке усвідомлення: Україна є частиною нашої європейської родини".

Соціал-демократи Німеччини відмовилися запросити Герхарда Шредера на святкування 160-річчя партії наступного тижня через його суперечливі зв'язки з росією на тлі війни в Україні.

Нещодавно арбітражна комісія ухвалила, що СДПН не каратиме Шредера за його зв'язки з росією — питання, яке вже давно поділяє правлячу партію.

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