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Війна показує, що Україна є частиною європейської родини - Шольц

Війна показує, що Україна є частиною європейської родини - Шольц

Київ • УНН

 • 823784 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Війна в Україні ясно показала, що країна є «частиною нашої європейської сім'ї», заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії нагородження президента Володимира Зеленського за заслуги європейської єдності, передає УНН.

Цитата

«По всій Європі війна закріпила одне чітке усвідомлення: Україна є частиною нашої європейської родини», — сказав Шольц на церемонії вручення премії Карла Великого в німецькому місті Аахен, на якій був присутній Зеленський.

«Агресивна війна росії зблизила Європейський Союз та Україну як ніколи раніше», — додав Шольц.

Доповнення

Президент Зеленський прибув до західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія, щоб отримати престижну премію Карла Великого. За інформацією dpa, Зеленського супроводжував канцлер Німеччини Олаф Шольц, а перед церемонією у місті Аахен його привітав прем'єр-міністр місцевої землі Хендрік Вюст.

«Герой Європи й великий борець за свободу — ласкаво просимо до Північного Рейну-Вестфалії», — написав Вюст у Twitter.

Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький будуть серед тих, хто виступить на церемонії в мерії Аахена пізніше в неділю.

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