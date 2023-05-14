Война показывает, что Украина является частью европейской семьи - Шольц

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«По всей Европе война закрепила одно четкое осознание: Украина является частью нашей европейской семьи», — сказал Шольц на церемонии вручения премии Карла Великого в немецком городе Аахен, на которой присутствовал Зеленский.

«Агрессивная война россии сблизила Европейский Союз и Украину как никогда раньше», — добавил Шольц.

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Президент Зеленский прибыл в западногерманскую землю Северный Рейн-Вестфалия, чтобы получить престижную премию Карла Великого. По информации dpa, Зеленского сопровождал канцлер Германии Олаф Шольц, а перед церемонией в городе Аахен его поздравил премьер-министр местной земли Хендрик Вюст.

«Герой Европы и великий борец за свободу — добро пожаловать в Северный Рейн-Вестфалию», — написал Вюст в Twitter.

Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий будут среди тех, кто выступит на церемонии в мэрии Аахена позже в воскресенье.