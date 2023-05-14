Война показывает, что Украина является частью европейской семьи - Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Война в Украине ясно показала, что страна является «частью нашей европейской семьи», заявил в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии награждения президента Владимира Зеленского за заслуги европейского единства, передает УНН.
Цитата
«По всей Европе война закрепила одно четкое осознание: Украина является частью нашей европейской семьи», — сказал Шольц на церемонии вручения премии Карла Великого в немецком городе Аахен, на которой присутствовал Зеленский.
«Агрессивная война россии сблизила Европейский Союз и Украину как никогда раньше», — добавил Шольц.
Дополнение
Президент Зеленский прибыл в западногерманскую землю Северный Рейн-Вестфалия, чтобы получить престижную премию Карла Великого. По информации dpa, Зеленского сопровождал канцлер Германии Олаф Шольц, а перед церемонией в городе Аахен его поздравил премьер-министр местной земли Хендрик Вюст.
«Герой Европы и великий борец за свободу — добро пожаловать в Северный Рейн-Вестфалию», — написал Вюст в Twitter.
Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий будут среди тех, кто выступит на церемонии в мэрии Аахена позже в воскресенье.