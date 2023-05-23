Олаф Шольц: "Война путина закончится членством Украины в ЕС"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц на праздновании 160-летия правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Германии заявил, что глава в истории Европы закончится победой Украины и ее вступлением в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Welt.
Детали
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что россия не выиграет войну против Украины.
"Горькая глава в истории нашего континента... закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член", — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко поддерживать Украину в войне. Ведь именно благодаря "политике разрядки" бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.
"Мы, социал-демократы, отстаиваем все эти принципы по глубокому убеждению", — сказал канцлер, намекая на внутренние дебаты внутри социал-демократов об их курсе в отношении россии.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии вручения премии Карла Великого в немецком городе Аахен, на которой присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая заявил, что "по всей Европе война закрепила одно четкое осознание: Украина является частью нашей европейской семьи".
Социал-демократы Германии отказались пригласить Герхарда Шредера на празднование 160-летия партии на следующей неделе из-за его противоречивых связей с россией на фоне войны в Украине.
Недавно арбитражная комиссия постановила, что СДПГ не будет наказывать Шредера за его связи с россией — вопрос, который уже давно разделяет правящую партию.
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