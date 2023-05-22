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Канцлер Шольц публічно підтримав Байдена, а не Трампа, для переобрання

Канцлер Шольц публічно підтримав Байдена, а не Трампа, для переобрання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок заявив, що вважає за краще президента США Джо Байдена своєму попереднику Дональду Трампу, і сподівається, що Байдена буде переобрано на другий термін. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Звертаючись до учнів початкової школи недалеко від Берліна, Шольц звинуватив Трампа у розбіжностях і в тому, що він буде поганим не лише для Сполучених Штатів, а й для Німеччини.

Пряма заява Шольца, може відображати те, наскільки натягнутими були двосторонні відносини під час президентства Трампа, яким на той час керувала попередниця Шольца Ангела Меркель, коли Шольц був міністром фінансів.

Відповідаючи на запитання учня, Шольц сказав: «Я думаю, що нинішній президент кращий, тому хочу, щоб його переобрали».

За словами Шольца, багаторічний досвід Байдена на державній службі означає, що він достеменно знає, «що потрібно зробити, щоб світ не розв'язав війну».

Посилаючись на Трампа, Шольц сказав: «Якщо всі люди будуть лише один проти одного, то не може бути хорошого майбутнього, і саме тому колишній президент, безперечно, виступає за великий розкол у країні».

Додамо

Нещодавні опитування Reuters показують, що Байден має перевагу над потенційними суперниками-республіканцями Дональдом Трампом та Роном ДеСантісом у міру наближення президентських виборів у США у листопаді 2024 року.

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