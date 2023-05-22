Канцлер Шольц публично поддержал Байдена, а не Трампа, для переизбрания

Детали

Обращаясь к ученикам начальной школы недалеко от Берлина, Шольц обвинил Трампа в разногласиях и в том, что он будет плохим не только для Соединённых Штатов, но и для Германии.

Прямое заявление Шольца, может отражать то, насколько натянутыми были двусторонние отношения во время президентства Трампа, которым в то время руководила предшественница Шольца Ангела Меркель, когда Шольц был министром финансов.

Отвечая на вопрос ученика, Шольц сказал: «Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому хочу, чтобы его переизбрали».

По словам Шольца, многолетний опыт Байдена на государственной службе означает, что он точно знает, «что нужно сделать, чтобы мир не развязал войну».

Ссылаясь на Трампа, Шольц сказал: «Если все люди будут только друг против друга, то не может быть хорошего будущего, и именно поэтому бывший президент, бесспорно, выступает за большой раскол в стране».

Добавим

Недавние опросы Reuters показывают, что Байден имеет преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2024 года.