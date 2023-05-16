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Шредера не виключили з правлячої партії Німеччини за відвідування посольства рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Ексканцлер Німеччини представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яка очолює коаліцію, що править у країні. Ще влітку минулого року 17 партійних відділень з усієї країни закликали виключити Шредера за підтримку влади рф. Тоді їхню пропозицію відхилили. Про це УНН пише з посиланням на Bild.

Деталі

Після відвідування ексканцлером посольства рф на 9 травня ініціативна група закликала переглянути це рішення.

У понеділок федеральна арбітражна комісія СДПН у Ганновері відхилила їхню скаргу, вважаючи її неприйнятною з формальних причин.

Дружину Шредера за відвідування посольства рф на 9 травня вже звільнили з роботи в Агентстві з торгівлі та інвестицій федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія.

Що передувало

У німецькій пресі з'явилися фотографії колишнього канцлера Герхарда Шредера на прийомі, влаштованому посольством росії в Берліні.

Повідомляється, що Шредер та його дружина Сойон Шредер-Кім спілкувалися на заході у вівторок із 86-річним Егоном Кренцем, останнім комуністичним лідером Східної Німеччини. Кренц був змушений піти у відставку, коли впала Берлінська стіна, а пізніше був засуджений до шести з половиною років ув'язнення за участь у злочинах комуністичного режиму, зокрема у розстрілах людей, які намагалися втекти з НДР.

Серед інших гостей були лідери вкрай правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та високопоставлені члени вкрай лівої Die Linke. Згідно з повідомленнями, гостям було подано шампанське та ікра.

Контекст

Шредер, який був канцлером з 1998 до 2005 року, під час свого перебування при владі був активним прихильником газопроводу «Північний потік». З того часу він працював у компаніях «Роснефть» та «Газпром», від яких тепер офіційно відмовився.

Шредер був ізольований своєю партією, соціал-демократами, за його відмову засудити путінське вторгнення в Україну та за його давні зв'язки з москвою у газовій галузі.

Спроби викинути його із СДПН поки що не увінчалися успіхом.

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