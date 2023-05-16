Жену Шредера уволили после празднования 9 мая в российском посольстве

Детали

На прошлой неделе Сойон Шредер-Ким вместе со своим мужем Герхардом Шредером посетила прием в российском посольстве в Берлине по случаю празднования Дня победы 9 мая. Это вызвало сумасшедшую критику по всей стране и повлекло последствия для жены бывшего канцлера. Она потеряла работу в компании NRW.Global Business.

Цитата

"Госпожа Шредер-Ким уволена с немедленным вступлением распоряжения в силу и её трудоустройство в NRW.GlobalBusiness будет прекращено без предупреждения. Компания NRW.Global Business неоднократно указывала госпоже Шредер-Ким на то, что представители не должны публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно в отношении российской агрессии в Украине", - заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

Представитель компании NRW.Global Business сообщил, что расторжение трудовых отношений было рассмотрено с юридической точки зрения и "в настоящее время эта проверка завершена".

Жена бывшего канцлера работала в компании Северного Рейна-Вестфалии представителем в Южной Корее.

По случаю 78-й годовщины победы над нацистской Германией 9 мая российское посольство пригласило на торжественный приём несколько немецких политиков. Они отказались от этого мероприятия в знак протеста против российской агрессии против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социал-демократы Германии не будут наказывать бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за связи с россией