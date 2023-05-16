Дружину Шредера звільнили після святкування 9 травня у російському посольстві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Сойон Шредер-Кім звільнено з роботи після того, як вона відвідала прийом у посольстві росії в Берліні разом зі своїм чоловіком, колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, пише УНН з посиланням на Вild.
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Минулого тижня Сойон Шредер-Кім разом зі своїм чоловіком Герхардом Шредером відвідала прийом в російському посольстві в Берліні з нагоди святкування Дня перемоги 9 травня. Це викликало шалену критику по всій країні і спричинило наслідки для дружини колишнього канцлера. Вона втратила роботу в компанії NRW.Global Business.
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"Пані Шредер-Кім звільнена з негайним вступом розпорядження в силу, і її працевлаштування в NRW.GlobalBusiness буде припинено без попередження. Компанія NRW.Global Business неодноразово вказувала пані Шредер-Кім на те, що представники не повинні публічно висловлюватися з політично чутливих питань, особливо щодо російської агресії в Україні", - заявила прессекретар міністра економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Мона Нойбаур в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger.
Представник компанії NRW.Global Business повідомив, що розірвання трудових відносин було розглянуто з юридичної точки зору і "наразі ця перевірка завершена".
Дружина колишнього канцлера працювала в компанії Північного Рейну-Вестфалії представником у Південній Кореї.
З нагоди 78-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною 9 травня російське посольство запросило на урочистий прийом кілька німецьких політиків. Вони відмовилися від цього заходу на знак протесту проти російської агресії проти України.
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