Шрёдера не исключили из правящей партии Германии за посещение посольства рф

Детали

После посещения экс-канцлером посольства рф на 9 мая инициативная группа призвала пересмотреть это решение.

В понедельник федеральная арбитражная комиссия СДПГ в Ганновере отклонила их жалобу, посчитав ее неприемлемой по формальным причинам.

Жену Шрёдера за посещение посольства рф на 9 мая уже уволили с работы в Агентстве по торговле и инвестициям федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Что предшествовало

В немецкой прессе появились фотографии бывшего канцлера Герхарда Шредера на приеме, устроенном посольством россии в Берлине.

Сообщается, что Шрёдер и его жена Сойон Шрёдер-Ким общались на мероприятии во вторник с 86-летним Эгоном Кренцем, последним коммунистическим лидером Восточной Германии. Кренц был вынужден уйти в отставку, когда рухнула Берлинская стена, а позже был приговорен к шести с половиной годам заключения за участие в преступлениях коммунистического режима, в частности в расстрелах людей, которые пытались бежать из ГДР.

Среди других гостей были лидеры крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и высокопоставленные члены крайне левой Die Linke. Согласно сообщениям, гостям было подано шампанское и икра.

Контекст

Шрёдер, который был канцлером с 1998 по 2005 год, во время своего пребывания у власти был активным сторонником газопровода «Северный поток». С тех пор он работал в компаниях «Роснефть» и «Газпром», от которых теперь официально отказался.

Шрёдер был изолирован своей партией, социал-демократами, за его отказ осудить путинское вторжение в Украину и за его давние связи с москвой в газовой отрасли.

Попытки выбросить его из СДПГ пока не увенчались успехом.