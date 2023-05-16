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Шрёдера не исключили из правящей партии Германии за посещение посольства рф

Шрёдера не исключили из правящей партии Германии за посещение посольства рф

Киев • УНН

 • 771239 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Экс-канцлер Германии представляет Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая возглавляет правящую в стране коалицию. Еще летом прошлого года 17 партийных отделений со всей страны призвали исключить Шрёдера за поддержку власти рф. Тогда их предложение отклонили. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.

Детали

После посещения экс-канцлером посольства рф на 9 мая инициативная группа призвала пересмотреть это решение.

В понедельник федеральная арбитражная комиссия СДПГ в Ганновере отклонила их жалобу, посчитав ее неприемлемой по формальным причинам.

Жену Шрёдера за посещение посольства рф на 9 мая уже уволили с работы в Агентстве по торговле и инвестициям федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Что предшествовало

В немецкой прессе появились фотографии бывшего канцлера Герхарда Шредера на приеме, устроенном посольством россии в Берлине.

Сообщается, что Шрёдер и его жена Сойон Шрёдер-Ким общались на мероприятии во вторник с 86-летним Эгоном Кренцем, последним коммунистическим лидером Восточной Германии. Кренц был вынужден уйти в отставку, когда рухнула Берлинская стена, а позже был приговорен к шести с половиной годам заключения за участие в преступлениях коммунистического режима, в частности в расстрелах людей, которые пытались бежать из ГДР.

Среди других гостей были лидеры крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и высокопоставленные члены крайне левой Die Linke. Согласно сообщениям, гостям было подано шампанское и икра.

Контекст

Шрёдер, который был канцлером с 1998 по 2005 год, во время своего пребывания у власти был активным сторонником газопровода «Северный поток». С тех пор он работал в компаниях «Роснефть» и «Газпром», от которых теперь официально отказался.

Шрёдер был изолирован своей партией, социал-демократами, за его отказ осудить путинское вторжение в Украину и за его давние связи с москвой в газовой отрасли.

Попытки выбросить его из СДПГ пока не увенчались успехом.

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