Правляча партія Німеччини не запросила ексканцлера Шредера на ювілей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Соціал-демократи Німеччини (СДПН) відмовилися запросити Герхарда Шредера на святкування 160-річчя партії наступного тижня через його суперечливі зв'язки з росією на тлі війни в Україні, пише dpa, передає УНН.
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«Поки він знаходиться тут поруч із палієм війни та агресором, як це можна було побачити під час візиту до російського посольства минулого тижня, нам нині нема чого ділити», — заявив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт.
Зрештою, Шредер є «частиною соціал-демократичної історії», заявив Кюнерт.
«Розрив з Герхардом Шредером - це не історичний розрив, це поточний розрив, який, очевидно, пов'язаний з його позиціонуванням у контексті путінської війни проти України», — пояснив він.
79-річного ветерана партії буде включено у відеоролик про історію СДПН, який буде показано на святкуванні річниці 23 травня.
Що передувало
Нещодавно арбітражна комісія ухвалила, що СДПН не каратиме Шредера за його зв'язки з росією — питання, яке вже давно поділяє правлячу партію.
Після того, як заяви про оскарження рішення арбітражної комісії СДПН у Ганновері були відхилені Федеральною арбітражною комісією партії як неприйнятні з формальних причин у понеділок.
Ексканцлер вважається близьким другом путіна. Він також протягом багатьох років входив до ради директорів російського енергетичного гіганта «Роснефть», пішовши у відставку тільки через зростаючий тиск після повномасштабного вторгнення москви в Україну.
Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік та лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік.