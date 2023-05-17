Правляча партія Німеччини не запросила ексканцлера Шредера на ювілей

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Соціал-демократи Німеччини (СДПН) відмовилися запросити Герхарда Шредера на святкування 160-річчя партії наступного тижня через його суперечливі зв'язки з росією на тлі війни в Україні, пише dpa, передає УНН.

Цитата

«Поки він знаходиться тут поруч із палієм війни та агресором, як це можна було побачити під час візиту до російського посольства минулого тижня, нам нині нема чого ділити», — заявив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт.

Зрештою, Шредер є «частиною соціал-демократичної історії», заявив Кюнерт.

«Розрив з Герхардом Шредером - це не історичний розрив, це поточний розрив, який, очевидно, пов'язаний з його позиціонуванням у контексті путінської війни проти України», — пояснив він.

79-річного ветерана партії буде включено у відеоролик про історію СДПН, який буде показано на святкуванні річниці 23 травня.

Що передувало

Нещодавно арбітражна комісія ухвалила, що СДПН не каратиме Шредера за його зв'язки з росією — питання, яке вже давно поділяє правлячу партію.

Після того, як заяви про оскарження рішення арбітражної комісії СДПН у Ганновері були відхилені Федеральною арбітражною комісією партії як неприйнятні з формальних причин у понеділок.

Ексканцлер вважається близьким другом путіна. Він також протягом багатьох років входив до ради директорів російського енергетичного гіганта «Роснефть», пішовши у відставку тільки через зростаючий тиск після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік та лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік.

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