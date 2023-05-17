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Правящая партия Германии не пригласила экс-канцлера Шрёдера на юбилей

Киев • УНН

 • 676403 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Социал-демократы Германии (СДПГ) отказались пригласить Герхарда Шрёдера на празднование 160-летия партии на следующей неделе из-за его противоречивых связей с россией на фоне войны в Украине, пишет dpa, передает УНН.

Цитата

«Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам сейчас нечего делить», — заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт.

В конце концов, Шрёдер является «частью социал-демократической истории», заявил Кюнерт.

«Разрыв с Герхардом Шрёдером - это не исторический разрыв, это текущий разрыв, который, очевидно, связан с его позиционированием в контексте путинской войны против Украины», — объяснил он.

79-летний ветеран партии будет включен в видеоролик об истории СДПГ, который будет показан на праздновании годовщины 23 мая.

Что предшествовало

Недавно арбитражная комиссия постановила, что СДПГ не будет наказывать Шрёдера за его связи с россией — вопрос, который уже давно разделяет правящую партию.

Заявления об обжаловании решения арбитражной комиссии СДПГ в Ганновере были отклонены Федеральной арбитражной комиссией партии как неприемлемые по формальным причинам в понедельник.

Экс-канцлер считается близким другом путина. Он также в течение многих лет входил в совет директоров российского энергетического гиганта «Роснефть», уйдя в отставку только из-за растущего давления после полномасштабного вторжения москвы в Украину.

Шрёдер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год.

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