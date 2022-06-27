Канцлер Австрии отреагировал на вражеский обстрел Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Канцлер Австрии Карл Негаммер осудил обстрелы Киева, которые совершили российские оккупанты. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
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“Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей есть ужасающими. Я не понимаю, как могут быть совершены такие преступления. Кровопролитие должно наконец прекратиться”, — отметил Негаммер.
Напомним
Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.
В результате утреннего удара по Киеву один человек погиб, еще 6 получили ранения.