Канцлер Австрії відреагував на ворожий обстріл Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Канцлер Австрії Карл Негаммер засудив обстріли Києва, які здійснили російські окупанти. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
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“Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися”, — зазначив Негаммер.
Нагадаємо
Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
Внаслідок ранкового удару по Києву одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.