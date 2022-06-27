Канцлер Австрії відреагував на ворожий обстріл Києва

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“Жорстокі ракетні обстріли мирних жителів є жахливими. Я не розумію, як можуть бути вчинені такі злочини. Кровопролиття має нарешті припинитися”, — зазначив Негаммер.

Нагадаємо

Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Внаслідок ранкового удару по Києву одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.