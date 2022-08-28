Канцлер Австрии Нехаммер: мы должны наконец остановить безумие,что происходит на энергетических рынках

Правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, первоначально скептически относилось к идее ограничения цен на электроэнергию.

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"Мы должны наконец остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — приводятся в заявлении слова Нехаммера, добавляя, что он будет пытаться убедить противников в блоке.

"Что-то должно произойти. Этот рынок не будет регулировать себя в его нынешнем виде. Я призываю всех 27 стран-членов ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв".

Детали

По словам Нехаммера, рыночная цена на электроэнергию должна снова снизиться и должна быть отделена от цены на газ, чтобы приблизить ее к фактическим затратам на производство.

"Мы не можем позволить путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", - добавил он.

В заявлении офиса Нехаммера говорится, что он будет настаивать на создании устойчивой модели, которую можно будет внедрить быстро, без дополнительных уточнений.

Дополнение

Австрия сильно зависит от российского газа, особенно в промышленности и отоплении, до войны получала около 80% своих поставок из россии. Однако большинство электроэнергии поступает из возобновляемых источников энергии и среди австрийской общественности растет непонимание рыночной системы, в которой цены на газ и электроэнергию тесно связаны.

Председательствующая в ЕС Чешская Республика предлагает как можно быстрее провести внеочередное заседание Энергетического совета ЕС, чтобы справиться с растущими ценами на энергоносители.