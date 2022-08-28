Канцлер Австрії Нехаммер: ми маємо нарешті зупинити безумство, що відбувається на енергетичних ринках

Уряд Австрії, очолюваний консерваторами, спочатку скептично ставився до ідеї обмеження цін на електроенергію.

Цитата

"Ми повинні нарешті зупинити безумство, що відбувається на енергетичних ринках. А це може статися лише завдяки європейському рішенню", — наводяться у заяві слова Нехаммера, додаючи, що він намагатиметься переконати супротивників у блоці.

"Щось має нарешті статися. Цей ринок не регулюватиме себе у його нинішньому вигляді. Я закликаю всіх 27 країн-членів ЄС об'єднатися, щоб негайно зупинити цей ціновий вибух".

Деталі

За словами Нехаммера, ринкова ціна на електроенергію має знову знизитися і має бути відокремлена від ціни на газ, щоб наблизити її до фактичних витрат на виробництво.

"Ми не можемо дозволити путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", - додав він.

У заяві офісу Нехаммера йдеться про те, що він наполягатиме на створенні стійкої моделі, яку можна буде впровадити швидко, без додаткових уточнень.

Доповнення

Австрія сильно залежить від російського газу, особливо в промисловості та опаленні, до війни отримувала близько 80% своїх поставок із росії. Проте більшість електроенергії надходить із відновлюваних джерел енергії, і серед австрійської громадськості зростає нерозуміння ринкової системи, в якій ціни на газ та електроенергію тісно пов'язані.

Чеська Республіка, яка головує в ЄС, пропонує якнайшвидше провести позачергове засідання Енергетичної ради ЄС, щоб впоратися зі зростаючими цінами на енергоносії.