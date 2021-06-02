Каннский кинофестиваль потребует постоянного COVID-тестирования от участников, которые не привиты полностью

Детали

Делегаты должны будут показать один из трех вариантов, чтобы получить доступ к фестивалю.

Первый - это сертификат, который "подтверждает полную вакцинацию вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам". Должно пройти 14 дней с момента второй прививки для тех, кто вакцинирован двойной дозой вакцины, либо должно пройти четыре недели с момента вакцинации одной дозой прививки.

В качестве альтернативы посетители фестиваля могут показать отрицательный результат ПЦР или теста на антиген, сделаный не ранее чем за 48 часов. Однако это будет означать, что тесты необходимо обновлять каждые два дня в течение всего времени пребывания на фестивале.

Третий вариант - подтверждение иммунитета с помощью положительного теста на антитела или теста RT-PCR, сделанный не ранее чем за 15 дней до участия.

Прибывшие на фестиваль могут пройти тестирование в лаборатории, расположенной "в непосредственной близости" от Дворца фестивалей. Лаборатория будет открыта ежедневно, а бесплатные тесты будут предоставлены как французским, так и международным участникам.

Дополнение

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Международные делегаты в настоящее время ожидают дополнительной информации о семидневном периоде карантина для британских путешественников, прибывающих у Францию, который вступил в силу 31 мая.