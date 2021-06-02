Каннський кінофестиваль вимагатиме постійного COVID-тестування від учасників, які не щеплені повністю

Деталі

Делегати повинні будуть показати один з трьох варіантів, щоб отримати доступ до фестивалю.

Перший - це сертифікат, що "підтверджує повну вакцинацію вакциною, визнаної Європейським агентством з лікарських засобів". Має пройти 14 днів з моменту другого щеплення для тих, хто вакцинований подвійною дозою вакцини, або щоб пройшло чотири тижні з моменту вакцинації однією дозою щеплення.

В якості альтернативи відвідувачі фестивалю можуть показати негативний результат ПЛР або тесту на антиген зроблені не раніше ніж за 48 годин. Однак це буде означати, що тести необхідно оновлювати кожні два дні протягом усього часу перебування на фестивалі.

Третій варіант - підтвердження імунітету з допомогою позитивного тесту на антитіла або тесту RT-PCR, який зроблено не раніше ніж за 15 днів до участі.

Прибулі на фестиваль можуть пройти тестування в лабораторії, розташованій "в безпосередній близькості" від Палацу фестивалів. Лабораторія буде відкрита щодня, а безкоштовні тести будуть надані як французьким, так і міжнародним учасникам.

Доповнення

74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

Міжнародні делегати в даний час очікують додаткової інформації про семиденний період карантину для британських мандрівників, що прибувають Франції, який вступив в силу 31 травня.