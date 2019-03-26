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Кандидаты в президенты Украины потратили больше всего денег на рекламу в СМИ

Киев • УНН

 • 8947 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Все 44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Больше всего средств они направили на использование СМИ - 853 млн грн. Об этом сообщила ВОО "Комитет избирателей Украины" со ссылкой на данные ЦИК, передает УНН.

Кандидаты в президенты Украины потратили больше всего денег на рекламу в СМИ

"44 кандидата на пост Президента Украины официально потратили 1 млрд. 273 млн. грн", - говорится в сообщении.

Большее количество потраченных средств кандидаты направили на использование СМИ, а именно 853 млн грн.

В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин, а именно 100% всех средств, Валентин Наливайченко - 89%, Дмитрий Добродомов - 88%, Александр Вилкул - 87%, Юрий Бойко - 85% и Сергей Тарута 83% всех потраченных средств.

В абсолютном отношении всего на рекламу потратили Петр Порошенко - 251 млн грн, Юлия Тимошенко - 118 млн, Александр Вилкул - 97 млн, Сергей Тарута - 80 млн, Владимир Зеленский - 64 млн, Олег Ляшко - 59 мл, Анатолий Гриценко - 52 млн. Юрий Бойко потратил на рекламу 39 млн, Александр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинский - 11 млн, Евгений Мураев - 11 млн, Андрей Садовый - 10 млн.

Семь кандидатов на пост президента Украины пока официально не совершали никаких расходов во время кампании. Так, не потратили ни одной гривни Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев.

"Закон не устанавливает ограничений по размеру избирательных фондов кандидатов, поэтому политики могут тратить любые суммы. В результате все вместе кандидаты только официально потратили1,2 млрд грн. Однако неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандитатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Относительно значительных затрат на рекламу, то это свидетельствует о низком качестве кампании. На рекламу было потрачено каждую вторую гривну из избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. Законодательство некоторых государств Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или же платная политическая реклама вообще запрещена", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидатов подадут после выборов.

Как сообщал УНН, НАПК нашло нарушения в 17 отчетах кандидатов в президенты.

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