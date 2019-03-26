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Кандидати в президенти України витратили найбільше коштів на рекламу в ЗМІ

Київ • УНН

 • 8945 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Усі 44 кандидати на пост президента України офіційно витратили 1 млрд 273 млн грн. Найбільше коштів вони направили на використання ЗМІ – 853 млн грн. Про це повідомила ВГО "Комітет виборців України" з посиланням на дані ЦВК, передає УНН.

Кандидати в президенти України витратили найбільше коштів на рекламу в ЗМІ

"44 кандидати на пост Президента України офіційно витратили 1 млрд. 273 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

Більшу кількість витрачених коштів кандидати спрямували на використання ЗМІ, а саме 853 млн грн.

У відсотковому відношенні найбільше коштів на рекламу в ЗМІ витратили Юрій Кармазін, а саме 100% всіх коштів, Валентин Наливайченко - 89%, Дмитро Добродомов - 88%, Олександр Вілкул - 87%, Юрій Бойко - 85% та Сергій Тарута 83% всіх витрачених коштів.

В абсолютному відношенні найбільше на рекламу витратили Петро Порошенко - 251 млн грн, Юлія Тимошенко - 118 млн, Олександр Вілкул - 97 млн, Сергій Тарута - 80 млн, Володимир Зеленський - 64 млн, Олег Ляшко - 59 мл, Анатолій Гриценко - 52 млн. Юрій Бойко витратив на рекламу 39 млн, Олександр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинський - 11 млн, Євгеній Мураєв - 11 млн, Андрій Садовий - 10 млн.

Семеро кандидатів на пост президента України поки що офіційно не здійснювали жодних витрат під час кампанії. Так, не витратили жодної гривні Олександр Ващенко, Микола Габер, Дмитро Гнап (зняв кандидатуру), Олександр Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов та Олександр Соловйов.

"Закон не встановлює обмежень щодо розміру виборчих фондів кандидатів, тому політики можуть витрачати будь-які суми. В результаті всі разом кандидати лише офіційно витратили 1,2 млрд грн. Однак неофіційні витрати є ще більшими. Зокрема, традиційно у звітах не відображено витрати кандитатів на зарплати для агітаторів, членів комісій та спостерігачів. Щодо значних витрат на рекламу, то це свідчить про низьку якість кампанії. На рекламу було витрачено кожну другу гривню з виборчих фондів кандидатів, що є надмірною сумою. Законодавство деяких держав Європи (наприклад, Польщі) забороняє кандидатам витрачати на рекламу більше певного відсотка коштів або ж платна політична реклама взагалі є забороненою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Зазначається, що інформація у проміжних звітах охоплює період з моменту відкриття виборчих фондів до 18 березня 2019 року. Остаточні фінансові звіти кандидати подадуть після виборів.

Як повідомляв УНН, НАЗК знайшло порушення у 17 звітах кандидатів у президенти.

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