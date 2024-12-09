Кандидат на пост канцлера Германии Мерц прибыл в Киев
Киев • УНН
Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС, посетил Киев через неделю после визита Шольца. Лидер оппозиционного блока, который не исключает предоставление Украине TAURUS, намерен обсудить состояние обороны страны.
Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев. В столицу Украины он приехал ровно через неделю после визита Олафа Шольца, сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Цель моей поездки - узнать текущее состояние обороны в этой стране. Я очень жду новой встречи с президентом. И я просто хочу сегодня узнать, какая ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии", - заявил Мерц в Киеве.
Дополнение
Ранее Мерц, в отличие от действующего канцлера, не исключал предоставления ВСУ дальнобойных ракет TAURUS.
Оппозиционный блок ХДС/ХСС, выдвигающий Мерца своим кандидатом в канцлеры Германии, лидирует в опросах накануне досрочных выборов в Бундестаг, которые состоятся в феврале следующего года.