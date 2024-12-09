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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат на пост канцлера Германии Мерц прибыл в Киев

Кандидат на пост канцлера Германии Мерц прибыл в Киев

Киев  •  УНН

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Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС, посетил Киев через неделю после визита Шольца. Лидер оппозиционного блока, который не исключает предоставление Украине TAURUS, намерен обсудить состояние обороны страны.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев. В столицу Украины он приехал ровно через неделю после визита Олафа Шольца, сообщает УНН со ссылкой на DW. 

"Цель моей поездки - узнать текущее состояние обороны в этой стране. Я очень жду новой встречи с президентом. И я просто хочу сегодня узнать, какая ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии", - заявил Мерц в Киеве.

Дополнение

Ранее Мерц, в отличие от действующего канцлера, не исключал предоставления ВСУ дальнобойных ракет TAURUS.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, выдвигающий Мерца своим кандидатом в канцлеры Германии, лидирует в опросах накануне досрочных выборов в Бундестаг, которые состоятся в феврале следующего года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
fridrikh-mertsФридрих Мерц
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