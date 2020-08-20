Кандидат в мэры Киева от БЮТ Кучеренко вошел в тройку лидеров - социологический опрос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99754 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123805 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105655 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125560 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100810 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101707 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101875 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кандидат в мэры Киева от БЮТ Кучеренко вошел в тройку лидеров - социологический опрос

Кандидат в мэры Киева от БЮТ Кучеренко вошел в тройку лидеров - социологический опрос

Киев  •  УНН

 • 18201 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян ВОО «Передовые правовые инициативы», передает УНН.

Экс-министр ЖКХ и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко не оставил шансов попасть в тройку лидеров шоу-мэнам Андрею Пальчевскому и Сергею Притуле.

Данные ВОО «Передовые правовые инициативы» в августе демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку – 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертой позиции находится народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко – он набирает 7,05% голосов.

Министр ЖКХ (2007-2010 гг) Кучеренко представляет партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Политические позиции БЮТ и «Батькивщины» в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.

В исследовании также отмечается, что у Виталия Кличко и кандидата от “Батькивщины” Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые набирают 5%, отмечаются электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.

Исходя из результатов опроса ВОО «Передовые правовые инициативы» выдвижение опытного хозяйственника Кучеренко ставит крест на шансах представителей шоу-бизнеса – Андрея Пальчевского и Сергея Притулы – без опыта работы в коммунальном секторе.

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