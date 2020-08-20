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Кандидат у мери Києва від БЮТ Кучеренко увійшов до трійки лідерів - соціологічне опитування

Київ • УНН

 • 18208 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Висування кандидатом в мери Києва представника «Батьківщини» Олексія Кучеренка істотно змінило становище кандидатів. Це демонструє серпневе опитування киян ВГО «Передові правові ініціативи», передає УНН.

Ексміністр ЖКГ і перший заступник глави комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ Кучеренко не залишив шансів потрапити в трійку лідерів шоу-менам Андрію Пальчевському і Сергію Притулі.

Дані ВГО «Передові правові ініціативи» в серпні демонструє збереження жителями Києва своїх переваг - за чинного міського голову Києва Кличко готові проголосувати 41,6%. Кандидат від «Слуги народу», народний депутат Ірина Верещук займає другий рядок - 10,41%. Всього 1% від Верещук відокремлює нового кандидата в мери Києва Олексія Кучеренка. На четвертій позиції народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко - він набирає 7,05% голосів.

Міністр ЖКГ (2007-2010 гг.) Кучеренко представляє партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Політичні позиції БЮТ і «Батьківщини» в Києві та Київській області завжди відрізнялися значною підтримкою виборців.

У дослідженні також зазначається, що у Віталія Кличка та кандидата від "Батьківщини" Олексія Кучеренка стабільний електорат, водночас в інших кандидатів, які набирають 5%, відзначаються електоральні перетоки - частина виборців переходить від одного кандидата до іншого.

Виходячи з результатів опитування ВГО «Передові правові ініціативи» висунення досвідченого господарника Кучеренка ставить хрест на шансах представників шоу-бізнесу - Андрія Пальчевського та Сергія Притули - без досвіду роботи в комунальному секторі.

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