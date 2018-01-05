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Канадский ученый рассказал о полезных свойствах вина

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Помимо своих вкусовых качеств и способности расслаблять, вино имеет репутацию полезного алкоголя. Об этом в своем блоге написал профессор медицины в Университете Куинс (Канада, - ред.) Адриан Баранчук, передает УНН.

Канадский ученый рассказал о полезных свойствах вина

Он подчеркнул, что красное вино содержит более 500 различных химических веществ.

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"Один класс, "полифенолы", согласно научным исследованиям, обладает антиоксидантным и противовоспалительным воздействием", - подчеркнул профессор.

Также, по словам А.Баранчука, алкоголь и полифенолы обладают несколькими положительными для здоровья качествами.

"Одно из них — содействие увеличению ЛПВП-холестерина ("хорошего холестерина") и снижению LDL-окисления ("плохого холестерина"). Считается, что они повышают чувствительность к инсулину, и якобы улучшают кровяное давление", - объяснил профессор.

Напомним, ранее эксперты проверили качество украинских вин и назвали те, в которых превышено содержание сернистой кислоты.

Согласно результатам исследования, 8 из 10 проверенных образцов не превысили допустимых норм содержания диоксида серы.

В частности, это вина таких производителей, как: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель. В винах двух производителей допустимые показатели были превышены: незначительно больше положенного диоксида серы оказалось в вине Chardonnay от Cotnar (25 вместо 20 мг/дм3) и Алиготе 2016 от "Винодельческого хозяйства князя Трубецкого".

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