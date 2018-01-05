Канадський вчений розповів про корисні властивості вина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Крім своїх смакових якостей і здатності розслабляти, вино має репутацію корисного алкоголю. Про це у своєму блозі написав професор медицини в Університеті Куїнс (Канада, - ред.) Адріан Баранчук, передає УНН.
Він підкреслив, що червоне вино містить більше 500 різних хімічних речовин.
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"Один клас, "поліфеноли", згідно з науковими дослідженнями, має антиоксидантну і протизапальну дію", - підкреслив професор.
Також, за словами А.Баранчука, алкоголь і поліфеноли володіють декількома позитивними для здоров'я якостями.
"Одне з них - сприяння збільшенню ЛПВЩ-холестерину ("хорошого холестерину") і зниження LDL-окислення ("поганого холестерину"). Вважається, що вони підвищують чутливість до інсуліну, і нібито поліпшують кров'яний тиск", - пояснив професор.
Нагадаємо, раніше експерти перевірили якість українських вин і назвали ті, в яких перевищений вміст сірчистої кислоти.
Згідно з результатами дослідження, 8 з 10 перевірених зразків не перевищили допустимих норм вмісту діоксиду сірки.
Зокрема, це вина таких виробників, як: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель. У винах двох виробників допустимі показники були перевищені: незначне перевищення норми діоксиду сірки виявилося у вині Chardonnay від Cotnar (25 замість 20 мг/дм3) і Аліготе 2016 від "Виноробного господарства князя Трубецького".