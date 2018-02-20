Канадские фигуристы Мойр и Вирту с рекордом мира стали трехкратными олимпийскими чемпионами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане определились олимпийские чемпионы и призеры в танцах на льду, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.
Лучшее выступление после короткой и произвольной программы продемонстрировали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр - 206,07 баллов. С небольшим отставанием обладателем "серебра" стал дуэт из Франции Пападакис/Сизерон (205,28). Бронзовый комплект у американцев Майи и Алекса Шибутани (192,59).
"Я в восторге от этого соревнования. Это выступление было действительно особенным и по-настоящему незабываемым. Мы так благодарны нашей команде за то, что подготовили нас к этому", - рассказала Т.Вирту.
Стоит отметить, что Вирту и Мойр побили мировой рекорд Пападакиса и Сизерона, который они установили в Москве на ЧЕ-2018 (203,16).
Добавим также, канадская пара стала самой титулованной в мире, ведь на их счету золото в турнире танцевальных дуэтов, золото Пхенчхана-2018, два серебра Сочи-2014, золото на ОИ-2010, семь наград чемпионатов мира и три победы на чемпионатах четырех континентов.
Как сообщал УНН, украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду не преодолела квалификацию.