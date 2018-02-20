Канадські фігуристи Мойр і Вірту з рекордом світу стали триразовими олімпійськими чемпіонами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані визначились олімпійські чемпіони і призери у танцях на льоду, передає УНН з посиланням на сайт МОК.
Найкращий виступ після короткої і довільної програми продемонстрували канадці Тесса Вірту та Скотт Мойр — 206,07 балів. З невеликим відставанням володарями “срібла” став дует із Франції Пападакіс/Сізерон (205,28). Бронзовий комплект в американців Майї і Алекса Шібутані (192,59).
“Я в захваті від цього змагання. Цей виступ був дійсно особливим і по-справжньому незабутнім. Ми так вдячні нашій команді за те, що підготували нас до цього”, — розповіла Т.Вірту.
Варто відзначити, що Вірту і Мойр побили світовий рекорд Пападакіса та Сізерона, який вони встановили в Москві на ЧЄ-2018 (203,16).
Додамо також, канадська пара стала найбільш титулованою в світі, адже на їхньому рахунку “золото” в турнірі танцювальних дуетів, “золото” Пхьончхана-2018, два “срібла” Сочі-2014, “золото” на ОІ-2010, сім нагород чемпіонатів світу та три перемоги на чемпіонатах чотирьох континентів.
Як повідомляв УНН, українська пара Олександра Назарова і Максим Нікітін у танцях на льоду не подолала кваліфікацію.