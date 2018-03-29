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Канадка отпраздновала свое совершеннолетие с лотерейным выигрышем в 1 млн долл.

Канадка отпраздновала свое совершеннолетие с лотерейным выигрышем в 1 млн долл.

Киев  •  УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН.  Чарли Лагард 18-летняя канадка выиграла 1 млн долл. в лотерею. Об этом сообщает Global News, передает УНН.

Чарли Лагард живет в канадской провинции Квебек. В начале марта текущего года она впервые в жизни приобрела лотерейный билет. Чарли решила на время "забыть" о билете. Но в День своего рождения канадка решила, что пора узнать о возможном выигрыше. Билет, стоимостью 4 долл., обернулся выигрышем в 1 млн долл.

Так, 18-летняя Чарли отклонила предложение лотерейного оператора получить свой выигрыш одной суммой. Она заявила, что хочет разделить выигрыш и получать по 1 тыс. долл в неделю на протяжении своей жизни.

Добавим, что юная студентка мечтает стать знаменитым фотографом. Чарли надеется, что однажды ей предложат работу в National Geographic.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Он рассказал, что лотерейный билет он купил из-за нехватки денег на жизнь. Теперь новоиспеченный миллионер планирует потратить выигранные деньги на высшее образование дочери. 

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