Канадка відсвяткувала своє повноліття з лотерейним виграшем в 1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Чарлі Лагард 18-річна канадка виграла 1 млн дол. в лотерею. Про це повідомляє Global News, передає УНН.
Чарлі Лагард живе в канадській провінції Квебек. На початку березня поточного року вона вперше в житті придбала лотерейний квиток. Чарлі вирішила на час "забути" про квиток. Але в День свого народження канадка вирішила, що пора дізнатися про можливий виграш. Квиток, вартістю 4 дол., обернувся виграшем в 1 млн дол.
Так, 18-річна Чарлі відхилила пропозицію лотерейного оператора отримати свій виграш однієї сумою. Вона заявила, що хоче розділити виграш і отримувати по 1 тис. дол на тиждень на протязі свого життя.
Додамо, що юна студентка мріє стати знаменитим фотографом. Чарлі сподівається, що одного разу їй запропонують роботу в National Geographic.
Нагадаємо, в січні цього року мільйонером лотереї "Лото-Забава" став 40-річний водій з Києва Руслан Ходарченко. Він розповів, що лотерейний квиток він купив через брак грошей на життя. Тепер новоспечений мільйонер планує витратити виграні гроші на вищу освіту дочки.