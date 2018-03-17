Канадец Маккивер стал тринадцятикратним паралимпийским чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Пхенчхане состоялась первая лыжная гонка восьмого соревновательного дня Паралимпийских зимних игр. На дистанции 10 км классическим стилем выступили мужчины с проблемами зрения, передает корреспондент УНН.
Обладателем золотой награды стал 38-летний канадец Брайан Маккивер, который преодолел дистанцию за 23:17,8 мин. “Серебро” досталось американцу Джейку Адикоффу 1:13,5 мин, тройку замкнул белорус Юрий Голуб 1:19,3 мин.
Украинцы выступили следующим образом: Ярослав Решитинський с 2:20,2 мин отставание финишировал 5-м, Дмитрий Суярко занял 6-ю строчку, а Александр Махоткин стал 13-м из 17 паралимпийцев, которые стартовали в гонке.
Примечательно, что для Маккивера золотая награда оказалась третьей завоеванной на соревнованиях в Пхенчхан и вообще тринадцатый по все выступления на Паралимпийских играх начиная с 2002-го года.
Отметим, что после седьмого соревновательного дня “желто-голубые” с общим наследием в 19 наград занимали 4-е место в медальном зачете Игр.