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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31071 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36727 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 83087 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83850 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102866 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Канадец Маккивер стал тринадцятикратним паралимпийским чемпионом

Канадец Маккивер стал тринадцятикратним паралимпийским чемпионом

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Пхенчхане состоялась первая лыжная гонка восьмого соревновательного дня Паралимпийских зимних игр. На дистанции 10 км классическим стилем выступили мужчины с проблемами зрения, передает корреспондент УНН.

Обладателем золотой награды стал 38-летний канадец Брайан Маккивер, который преодолел дистанцию ​​за 23:17,8 мин. “Серебро” досталось американцу Джейку Адикоффу 1:13,5 мин, тройку замкнул белорус Юрий Голуб 1:19,3 мин.

Украинцы выступили следующим образом: Ярослав Решитинський с 2:20,2 мин отставание финишировал 5-м, Дмитрий Суярко занял 6-ю строчку, а Александр Махоткин стал 13-м из 17 паралимпийцев, которые стартовали в гонке.

Примечательно, что для Маккивера золотая награда оказалась третьей завоеванной на соревнованиях в Пхенчхан и вообще тринадцатый по все выступления на Паралимпийских играх начиная с 2002-го года.

Отметим, что после седьмого соревновательного дня “желто-голубые” с общим наследием в 19 наград занимали 4-е место в медальном зачете Игр.

Украинские Национальные Новости

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