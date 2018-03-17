Канадець Макківер став тринадцятикратним паралімпійським чемпіоном

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Пхьончхані відбулася перша лижна гонка восьмого змагального дня Паралімпійських зимових ігор. На дистанції 10 км класичним стилем виступили чоловіки з вадами зору, передає кореспондент УНН.

Володарем золотої нагороди став 38-річний канадець Брайан Макківер, який подолав дистанцію за 23:17,8 хв. “Срібло” дісталося американцю Джейку Адікоффу +1:13,5 хв, трійку замкнув білорус Юрій Голуб +1:19,3 хв.

Українці виступили наступним чином: Ярослав Решитинський з 2:20,2 хв відставання фінішував 5-м, Дмитро Суярко зайняв 6-тий рядок, а Олександр Махоткін став 13-м із 17 паралімпійців, які стартували у перегонах.

Примітно, що для Макківера золота нагорода виявилася 3-ю завойованою на змаганнях у Пхьончхані та загалом 13-ю за усі виступи на Паралімпійських іграх починаючи з 2002-го року.

Відзначимо, що після сьомого змагального дня “жовто-блакитні” із загальним доробком в 19 нагород посідали 4-те місце в медальному заліку Ігор.

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