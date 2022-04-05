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Канада введет новые санкции против приближенных к режимам путина и лукашенко

Киев • УНН

 • 100425 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести новые санкции в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах против россии и беларуси в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украине при поддержке белорусским режимом. Об этом сообщает УНН.

Канада введет новые санкции против приближенных к режимам путина и лукашенко

Детали

Будущие меры предусматривают ограничения для девяти россиян и девяти белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов.

Цитата

"То, что мир увидел в эти выходные в Буче, вызывает отвращение. Канада не будет стоять в стороне, пока продолжаются бессмысленные убийства невинных мирных жителей российскими войсками в Украине. Мы не пожалеем усилий для того, чтобы нарушения международного права в Украине расследовались, а виновные привлекались к ответственности", - говорится в сообщении.

Добавим

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил перед журналистами в понедельник после сообщений об обнаружении тел в городе Буча. Он отметил, что нанесение ущерба гражданским нарушает международное право и создает гуманитарные проблемы.

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