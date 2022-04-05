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Канада запровадить нові санкції проти наближених до режимів путіна та лукашенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністрерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи проти росії та білорусі у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну за підтримки білоруським режимом. Про це повідомляє УНН.

Канада запровадить нові санкції проти наближених до режимів путіна та лукашенка

Деталі

Майбутні заходи передбачають обмеження для дев'яти росіян та дев'яти білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів.

Цитата

"Те, що світ побачив у ці вихідні у Бучі, викликає огиду. Канада не стоятиме осторонь, поки тривають безглузді вбивства безневинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми не пошкодуємо зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні притягувалися до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив перед журналістами в понеділок після повідомлень про виявлення тіл у місті Буча. Він зазначив, що нанесення шкоди цивільним порушує міжнародне право і створює гуманітарні проблеми.

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