Канада запровадить нові санкції проти наближених до режимів путіна та лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністрерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи проти росії та білорусі у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну за підтримки білоруським режимом. Про це повідомляє УНН.
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Майбутні заходи передбачають обмеження для дев'яти росіян та дев'яти білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів.
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"Те, що світ побачив у ці вихідні у Бучі, викликає огиду. Канада не стоятиме осторонь, поки тривають безглузді вбивства безневинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми не пошкодуємо зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні притягувалися до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив перед журналістами в понеділок після повідомлень про виявлення тіл у місті Буча. Він зазначив, що нанесення шкоди цивільним порушує міжнародне право і створює гуманітарні проблеми.