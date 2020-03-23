Канада первой отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады первыми среди национальных олимпийских комитетов приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт олимпийской сборной Канады.
"Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год", — говорится в сообщении.
Решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровья общества в целом.
Руководство канадских комитетов выразило готовность оказать помощь в случае переноса Олимпиады.
Летние олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа этого года.
Напомним, МОК определится с проведением Олимпиады-2020 в течение месяца.