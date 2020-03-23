Канада першою відмовилася від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Олімпійський і параолімпійський комітети Канади першими серед національних олімпійських комітетів прийняли рішення не відправляти своїх спортсменів для участі в літніх Олімпійських іграх 2020 року, які повинні пройти в Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт олімпійської збірної Канади.
"Канадський олімпійський комітет і Канадський параолімпійський комітет терміново закликають Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний параолімпійський комітет і Всесвітню організацію охорони здоров'я відкласти проведення Ігор на один рік", - йдеться в повідомленні.
Рішення прийнято не тільки в цілях збереження здоров'я спортсменів, але і здоров'я суспільства в цілому.
Літні олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня цього року.
Нагадаємо, МОК визначиться з проведенням Олімпіади-2020 протягом місяця.