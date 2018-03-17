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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36701 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Канада выделит Украине 4,6 млн долларов США на поддержку Вооруженных сил

Канада выделит Украине 4,6 млн долларов США на поддержку Вооруженных сил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Канада выделит 4,6 млн долларов на обучение Вооруженных сил и обеспечение специального оборудования для украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

“Канада не останавливается на поддержке народа Украины. Мы будем продолжать оказывать давление на Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не выполнит свои обязательства по международному праву в отношении суверенитета Украины”, — подчеркнула Фриланд.

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Отмечается, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.

“Мы будем продолжать тесное сотрудничество с крымско-татарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму”, — добавила министр.

Напомним, страны Запада обдумывают карательные меры в отношении России после химической атаки в Англии. Ситуация обострилась еще больше после того, как в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность Соединенному Королевству, осудив вероятной причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.

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