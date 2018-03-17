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Канада виділить Україні 4,6 млн доларів США на підтримку Збройних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Канада виділить 4,6 млн доларів на навчання Збройних сил та забезпечення спеціального обладнання для української армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Канади Христя Фріланд.

“Канада не зупиняється на підтримці народу України. Ми будемо продовжувати чинити тиск на Росію, у тому числі через економічні санкції, доки вона не виконає свої зобов’язання за міжнародним правом стосовно суверенітету України”, — підкреслила Фріланд.

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Зазначається, що фінансування Канади допоможе із обладнанням для надання першої допомоги та підготовки для військових.

“Ми продовжуватимемо тісну співпрацю з кримськотатарськими організаціями, щоб підвищити обізнаність про ситуацію в анексованому Криму”, — додала міністр.

Нагадаємо, країни Заходу обмірковують каральні заходи щодо Росії після хімічної атаки в Англії. Ситуація загострилась ще більше після того, як у середу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність Сполученому Королівству, засудивши ймовірну причетність Росії до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

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