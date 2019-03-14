Канада создала следственное подразделение для защиты спортсменов от сексуального насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр науки и спорта Канады Кирсти Дункан объявила 13 марта о создании следственного подразделения по борьбе с сексуальными домогательствами, злоупотреблениями и дискриминацией в спорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Расследование, проведенное телекомпанией CBC в прошлом месяце, выявило широкое распространение подобных злоупотреблений в любительской спортивной системе Канады.
CBC сообщил, что, по крайней мере, 222 тренера, вовлеченных в любительский спорт в Канаде, были осуждены за сексуальные преступления за последние 20 лет с участием более 600 жертв в возрасте до 18 лет.
Министр Кирсти Дункан назвала выводы доклада CBC "трагическими и совершенно неприемлемыми" и заявила о принятии мер по защите спортсменов.
Чиновница также анонсировала бесплатную национальную телефонную линию помощи спортсменам, которая будет доступна как жертвам, так и свидетелям жестокого обращения, дискриминации или домогательств.
Следственное подразделение и телефон доверия начали работать с 12 марта.
Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за "нулевую терпимость" к сексуальному насилию в отношении детей в футболе в связи со скандалом с участием тренеров и бывших игроков в Англии.