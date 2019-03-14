Канада створила слідчий підрозділ для захисту спортсменів від сексуального насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр науки і спорту Канади Кірсті Дункан оголосила 13 березня про створення слідчого підрозділу по боротьбі з сексуальними домаганнями, зловживаннями та дискримінацією в спорті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Розслідування, проведене телекомпанією CBC минулого місяця, виявило широке поширення подібних зловживань в аматорській спортивній системі Канади.
CBC повідомив, що, принаймні, 222 тренера, залучених в аматорський спорт в Канаді, були засуджені за сексуальні злочини за останні 20 років за участю більше 600 жертв у віці до 18 років.
Міністр Кірсті Дункан назвала висновки доповіді CBC "трагічними і абсолютно неприйнятними" і заявила про вжиття заходів щодо захисту спортсменів.
Чиновниця також анонсувала безкоштовну національну телефонну лінію допомоги спортсменам, яка буде доступна як жертвам, так і свідкам жорстокого поводження, дискримінації або домагань.
Слідчий підрозділ і телефон довіри почали працювати з 12 березня.
Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив за "нульову терпимість" щодо сексуального насильства дітей в футболі у зв’язку із скандалом за участю тренерів і колишніх гравців в Англії.