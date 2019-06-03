Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 39758 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129793 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131231 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле в связи с истечением в конце июня срока действия виз у канадских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, передает УНН.

Она отметила, что канадские дипломаты “больше не могут продлить визы при режиме” президента Венесуэлы Николаса Мадуро. “Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно”, — отметила она.

По словам Фриланд, консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

Напоминаем, в марте этого года, государственный флаг США был снят с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну.

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